بيان حاد من الملك سلمان وولي عهده بشأن ضربات الحوثي الجوية على السعودية

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​شدد #مجلس_الوزراء على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.#واس

​#مجلس_الوزراء يُعرب عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.#واس pic.twitter.com/8uZs0NCJyr

​#مجلس_الوزراء يرحب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من المملكة ، ودولة #الإمارات ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.#واس pic.twitter.com/9H7KBgEA8T

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