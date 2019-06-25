أخبار عاجلة

التحليل الفنى قبل مباراة غانا وبنين -
عادل سعد يوضح مشكلة "الشارة" التى حدثت داخل معسكر المنتخب الغاني وتدخل رئيس الجمهورية -
جانب من المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا وبنين -
الرؤية الفنية لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو - عادل سعد -
مصدر: المجال الجوي لن يغلق فوق الخليج حتى مع ارتفاع التوترات في المنطقة -
مساء dmc - كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يتحدث عن رفع أسعار الصحف المطبوعة -
جانب من المؤتمر الصحفى قبل مباراة الكاميرون وغينيا بيساو -
"#لبيك_يا_سوريا".. هكذا تذكّر السوريون الرئيس محمد مرسي -
سالنا الشارع .. ليه أداء صلاح مختلف فى ليفربول عن المننخب؟ -
وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق التجارة الحرة من فيتنام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عقب زيارة أمير الكويت... اتفاق عراقي كويتي "للسيطرة على الحدود"

Google+ Print

وقالت قيادة الحدود العراقية إن اجتماعا عقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة بين القيادة العراقية والإدارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة لكويت، حسب "السومرية" نيوز.

© AP Photo / Anonymous

ووقع الاتفاق من أجل السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات، وترأس الجانب العراقي اللواء الركن سلام جواد كاظم، ومن الكويت مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل حمد العيسي.

وأضاف أن "الاجتماع تناول كافة المتعلقات في حفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي".

يأتي الاتفاق بعد زيارة رسمية قام بها أمير الكويت، صباح الأحمد إلى العراق خلال الفترة الماضية.

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، إلى العراق يوم 19 يونيو/حزيران، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة هي الثانية له منذ نحو سبع سنوات.

وبحث أمير الكويت مع رئيس الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، ملفات عدة منها العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مصدر: المجال الجوي لن يغلق فوق الخليج حتى مع ارتفاع التوترات في المنطقة

مصدر: المجال الجوي لن يغلق فوق الخليج حتى مع ارتفاع التوترات في المنطقة

دبلوماسي سوري: كيف نضحي بإيران لصالح أنظمة تآمرت علينا

دبلوماسي سوري: كيف نضحي بإيران لصالح أنظمة تآمرت علينا

وزير المالية العراقي: اندلاع حرب في الخليج سيشل اقتصادنا

وزير المالية العراقي: اندلاع حرب في الخليج سيشل اقتصادنا

"الأعلى للدولة" يطالب البعثة الأممية بتوضيح موقفها من أحداث طرابلس

"الأعلى للدولة" يطالب البعثة الأممية بتوضيح موقفها من أحداث طرابلس