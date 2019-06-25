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وزير التجارة البريطاني: عدم اليقين لن يضر استثمارات التكنولوجيا

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وزير التجارة البريطاني: عدم اليقين لن يضر استثمارات التكنولوجيا وزير التجارة البريطاني: عدم اليقين لن يضر استثمارات التكنولوجيا

مباشر: رفض وزير التجارة البريطاني ليام فوكس المخاوف المتعلقة بأن الشركات الأجنبية ستقوم بإبطاء وتيرة استثماراتهم في أعمال التكنولوجيا المحلية رغم عدم اليقين المستمر حيال البريكست.

وقال فوكس في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية على هامش إطلاق مختبر التكنولوجيا لشركة يابانية في لندن، اليوم الثلاثاء، إن البريكست لن يؤثر على استفادة الشركات من النظام القانوني ومهارات القوى العاملة والأنظمة التنظيمية والضريبية والمهارات اللغوية والوصول للتكنولوجيا وقانون الملكية الفكرية.

وأضاف أن لندن لم تكن مركز ثورة التكنولوجيا المالية بسبب ما تفعله ولكن نتيجة توافر كافة المتطلبات اللازمة لذلك.

وكان السياسيون في المملكة المتحدة رفضوا المخاوف بأن شركات التكنولوجيا ستغادر البلاد عند تنفيذ عملية الخروج، حيث صرح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق من هذا الشهر: "لا أعتقد أن شركات التكنولوجيا ستذهب إلى أوروبا".

وجذبت شركات التكنولوجيا الناشئة في لندن مبالغ قياسية بلغت 2.56 مليار جنيه إسترليني (3.26 مليار دولار) من الاستثمارات الرأسمالية في عام 2019 حتى 31 مايو/آيار، بحسب البيانات التي نشرتها "لندن وشركاه" هذا الشهر.

كما استمرت شركات التكنولوجيا المالية البريطانية في قيادة أوروبا من حيث التمويل، باستحواذها على 645 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وفقاً لتقرير حديث صادر عن "سي.بي إنسايتس".

وتجري المملكة المتحدة  في الوقت الحالي مفاوضات تمهيدية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان حول ما إذا كانت ترغب في تمرير اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بعد البريكست.

وقال فوكس إن كلا البلدين اتفقا على أننا نريد أن يكون لدينا اتفاق تجاري جديد يستند إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

وفيما يتعلق باختيار بديل تريزا ماي كرئيس للحكومة البريطانية، أبدى فوكس سعادته بأياً من المرشحين بقيادة حزب المحافظين سواء بوريس جونسون أو جيريمي هانت.

مباشر (اقتصاد)

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