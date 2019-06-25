10 أسهم تقتنص 63% من سيولة السوق السعودي

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سيطرت مجموعة من الأسهم على سيولة سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم الكبرى، لتقتنص نحو 63 بالمائة من سيولة السوق.

وبلغت إجمالي قيم تداول الأسهم العشرة، بحلول الساعة 1:40 بتوقيت السعودية، نحو 1.8 مليار ريال، تمثل 62.78 بالمائة من إجمالي قيم التداول بالسوق السعودي، والتي بلغت 2.85 مليار ريال، في هذه الأثناء.

وتصدر "الراجحي" القائمة، في هذه الأثناء، بقيمة تداول بلغت 468.6 مليون ريال، جاءت من خلال 6.87 مليون سهم، وهبط السهم 1.17 بالمائة، إلى مستوى 67.70 ريال.

وحل "سابك" بالمركز الثاني، بقيمة تداول بلغت 347.95 مليون ريال، بتداول 3.08 مليون سهم، وسجل السهم تراجعا نسبته 1.58بالمائة، ليصل إلى مستوى 111.80 ريال.

وكان المركز الثالث لسهم "الاتصالات"، الذي حقق قيمة تداول بلغت 219.37 مليون ريال، من خلال 2.14 مليون سهم، وتراجع السهم 1.36 بالمائة، إلى مستوى 101.40 ريال.

وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، باللون الأحمر، في تلك اللحظات، متراجعا 0.6 بالمائة، بخسائر بلغت 51.77 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,552.11 نقطة.

وبدأ السوق السعودي، أمس الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، بجلسة إغلاقات يوم الخميس 20 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن المرحلة الثالثة ستمثل 25 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل.

وبدأت المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" في الأول من مايو /أيَّار الماضي.

وكانت المرحلة الأولى لانضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر "فوتسي راسل". قد بدأت في 18 مارس/آذار 2019.

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