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مصر تُعلن دخول اتفاقية تسهيل التجارة الدولية حيز التنفيذ

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مصر تُعلن دخول اتفاقية تسهيل التجارة الدولية حيز التنفيذ مصر تُعلن دخول اتفاقية تسهيل التجارة الدولية حيز التنفيذ

القاهرة- مباشر:  أعلن رئيس التمثيل التجاري المصري، دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز التنفيذ، بعدما تم إيداعها في منظمة التجارة العالمية.

وقال أحمد عنتر في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف لتيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عملياً على حركة التجارة الدولية، ما يعزز من نشاط الأعمال.

وتوصلت والدول النامية خلال مرحلة المفاوضات لصيغة نهائية لاتفاقية تسهيل التجارة نهاية 2013، ثم دخلت حيز التنفيذ بعض الدول الأعضاء في فبراير/ شباط 2017.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن الاتفاقية تتضمن بنوداً لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة، مؤكدا أن الاتفاقية من شأنها تحقيق فوائد تجارية لمصر خاصة في تقليل الواردات.

يذكر أن الدراسات تشير إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية تسهيل التجارة يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل نحو 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً، ويخفض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8 إلى 17.4 بالمائة.

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