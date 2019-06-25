أخبار عاجلة

كريم فهمي يتحدث بالأرقام عن أبرز اللاعبين فى المنتخب الوطنى خلال مباراة زيمبابوي -
كريم فهمي يوضح أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا 2019 -
كريم فهمي يوضح أبرز الإحصائيات الخاصة بمنتخب مصر خلال مباراته مع زيمبابوي -
"الشهيد الرائد ضياء فتحي"...قدم حياته فداء لمصر ..أمسك بيديه شنطة بلاستيك بداخلها قنبلة محاولًا تفكيكها ،فانفجرت في وجهه -
محللون يتوقعون تراجع الإسترليني لأدنى مستوى بـ3 سنوات أمام اليورو -
مصر تعلن دخول اتفاقية تسهيل التجارة الدولية حيز التنفيذ -
تغطية خاصة لأبرز ما قيل خلال المؤتمرات الصحفية لمباريات المجموعة الأولي -
الرئاسة الفلسطينية: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية -
أول زعيم عربي ييعث رسالة إلى رئيس موريتانيا الجديد -
الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

احتجاجات من رموز نظام البشير داخل السجن... والسماح للرئيس السابق بملابس خاصة

Google+ Print

وطالب قياديون من النظام السابق، مثل علي عثمان ومحمد طه وأحمد هارون بأن تسمح لهم قيادة السجن بامتلاك "تلفزيون" داخل الغرف وممارسة الأنشطة الرياضية، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY

واحتجت القيادات السابقة على منعها من أداء الصلاة في جماعة "لدواع أمنية"، مطالبة بمساواتها بوالي الخرطوم السابٌ، عبد الرحيم محمد حسين الذي سمح له بسرير خشب من أجل آلام الظهر.

كما سمحت إدارة السجن لبعض المحتجزين براديو وصحف وكتب، وأطباء على نفقتهم الخاصة.

وتتيح لائحة السجن لغير المحكومين السياسيين الحق في اقتناء ملابس من منازلهم مثل الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، ومحمد حاتم، ونافع على نافع".

وقال المجلس العسكري السوداني إن الرئيس المعزول عمر البشير، سيحاكم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.

​ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ورشة المنامة... إصرار أمريكي ومقاومة فلسطينية

ورشة المنامة... إصرار أمريكي ومقاومة فلسطينية

الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها

الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها

الرئاسة الفلسطينية: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية

الرئاسة الفلسطينية: ورشة المنامة ولدت ميتة ولا سلام دون المبادرة العربية

أول زعيم عربي ييعث رسالة إلى رئيس موريتانيا الجديد

أول زعيم عربي ييعث رسالة إلى رئيس موريتانيا الجديد