الثانوية العامة 2019 .. الوزارة: أنفقنا مليارا ونصف المليار جنيه لتأمينها من التسريب

ياســـمين بدوي

أكد المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن الوزارة صرفت مليار ونصف على تأمين امتحانات الثانوية العامة 2019 حتى لا يتم تسريبها هذا العام قبل توزيعها في اللجان.

وقال المسئولون : بالفعل نجحت الوزارة في تأمين امتحانات الثانوية العامة كلها من التسريب ، وماعندناش ولا امتحان اتسرب قبل توزيعه في اللجنة للسنة الثالثة على التوالي .

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 ، يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو 2019 ، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة...