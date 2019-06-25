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الثانوية العامة 2019 .. الوزارة: أنفقنا مليارا ونصف المليار جنيه لتأمينها من التسريب

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الثانوية العامة 2019 .. الوزارة: أنفقنا مليارا ونصف المليار جنيه لتأمينها من التسريب الثانوية العامة 2019 .. الوزارة: أنفقنا مليارا ونصف المليار جنيه لتأمينها من التسريب

ياســـمين بدوي
أكد المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن الوزارة صرفت مليار ونصف على تأمين امتحانات الثانوية العامة 2019 حتى لا يتم تسريبها هذا العام قبل توزيعها في اللجان.

وقال المسئولون : بالفعل نجحت الوزارة في تأمين امتحانات الثانوية العامة كلها من التسريب ، وماعندناش ولا امتحان اتسرب قبل توزيعه في اللجنة للسنة الثالثة على التوالي .

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 ، يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو 2019 ، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة...

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