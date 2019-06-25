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بالصور : الرزاز يفتتح مؤتمر منظمة المدن العربية بحضور ممثلي العواصم والمدن ومسؤولون حاليون وسابقون

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جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا : مندوبا عن جلالة الملك افتتح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين اعمال المؤتمر الثامن عشر لمنظمة المدن العربية بعنوان ( تنمية مستدامة وشراكة أقوى ) ويستمر ليومين .

يشارك في المؤتمر أمناء المدن والعواصم العربية ويحضره وزراء عاملون ومسؤولون ونواب واعيان ورؤساء حكومات اردنية سابقة وفعاليات اقتصادية مختلفة ويناقش تطوير المدن العربية والتعاون فيما بينها ومحاور مختلفة اخرى .
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المدينة نيوز سجلت وقائع المؤتمر وتنشر تاليا صورا عنه على ان نبث التسجيلات في وقت لاحق .. شاهدوا الصور :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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