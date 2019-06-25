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الزراعة تمنع "السفريات" من إدخال الخضار والفواكه السورية

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الزراعة تمنع "السفريات" من إدخال الخضار والفواكه السورية الزراعة تمنع "السفريات" من إدخال الخضار والفواكه السورية

جي بي سي نيوز:- أصدرت وزارة الزراعة قراراً بمنع سيارات السفريات " البحارة" المحملة بالخضار الفواكه السورية من الدخول من المعابر الحدودية اعتباراً من اليوم بسبب احتوائها على متبقيات المبيدات.
وقالت الوزارة في بيان ان هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين والتجار عدم تداول هذه المنتجات ان وجدت والتواصل مع الوزارة حول أي محصول مجهول المنشأ لما تتركه المتبقيات من اثر سلبي على صحه الانسان.

جي بي سي نيوز

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