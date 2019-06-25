العملات المشفرة تواصل المكاسب بقيادة البيتكوين

من: سالي إسماعيل

مباشر: تواصل الأصول المشفرة المكاسب الملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة عملة البيتكوين التي صعدت 4 بالمائة.

وخيّم اللون الأخضر على قائمة أكبر خمس عملات إلكترونية من حيث القيمة السوقية مع مواصلة البيتكوين الصعود أعلى حاجز الـ11 ألف دولار الذي كسرته في عطلة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 15 شهراً.

وشهدت قائمة الخمسة الكبار تبديلاً بين عملتي البيتكوين كاش والليتكوين لتحل الأخيرة في المركز الخامس بدلاً من الرابع والذي استحوذت عليه خلال الفترة الماضية.

وتحاوط المكاسب أسواق العملات المشفرة منذ بداية العام الجاري بعد خسائر حادة في عام 2018، وذلك بقيادة عملة البيتكوين التي تستعد لطفرة تتجاوز 200 بالمائة في أول ستة أشهر من هذا العام.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.1 بالمائة لتصل إلى 11328.6 دولار.

وفي الوقت نفسه صعدت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى مستوى 201.41 مليار دولار لتمثل حوالي 59.8 بالمائة من القيمة السوقية الإجمالية للسوق الرقمي بأكمله.

وبالنسبة للمركز الثاني فتستحوذ عليه عملة الإيثريوم بقيمة سوقية بلغت 33.43 مليار دولار بعدما سجلت مكاسب بنحو 1.7 بالمائة لترتفع إلى 313.5 دولار.

وشهدت عملة الريبل ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة مسجلة 0.4698 دولار لتحل في المركز الثالث بقيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار تقريباً.

وتمكنت كذلك عملة البيتكوين كاش من العودة لمكانتها السابقة في الترتيب الرابع بارتفاع 0.7 بالمائة مسجلة 477.2 دولار بقيمة سوقية 8.52 مليار دولار.

فيما استقرت عملة الليتكوين عند مستوى 135.8 دولار بقيمة سوقية قدرها 8.47 مليار دولار ما جعلها تحل بالترتيب الخامس.

وفي التوقيت نفسه، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الرقمية سجلت 336.58 مليار دولار وهو أعلى بنحو 10 مليارات دولار عن المستوى المسجل قبل 24 ساعة مضت.