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الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية

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الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديل نظام السوق المالية

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى ، خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 6 صفر 1424هـ.

ووافق المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

وناقش المجلس، مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ونوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وطرح عدد من الأعضاء عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

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