ارتفاع شبه جماعي للصناديق العقارية المتداولة بالسوق السعودي

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: شهد قطاع صناديق الاستثمار العقاري بسوق الأسهم السعودي "تداول" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، محتلاً المركز الاول بين القطاعات من حيث المكاسب، في ظل ارتفاع شبه جماعي للصناديق.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت الرياض سجل القطاع نمواً بنسبة 1.66 بالمائة، من خلال ارتفاع لـ 16 صندوق، فيما تراجع صندوق واحد فقط.

وسجل 14 صندوقا ارتفاعا في هذه الأثناء مقابل تراجع صندوقين، واستقر صندوق واحد بدون تغيير.

وتصدر صندوق "جدوى ريت السعودية" الارتفاعات بنسبة 3.35 بالمائة الى مستوى سعري بلغ 8.88 ريال، تلاه صندوق بنيان ريت بنسبة ارتفاع قدرها 3.23 بالمائة لمستوى 8.80 ريال، ثم صندوق الرياض ريت بنحو 2.6 بالمائة الى مستوى 7.90 ريال.

وفي المقابل تراجع صندوق المعذر بنسبة 0.4 بالمائة الى مستوى 7.48 ريال، كما انخفض صندوق مشاركة ريت بنسبة 0.36 بالمائة الى مستوى 8.30 ريال.

وبلغت قيم التداول على القطاع في تلك اللحظات 25.532 مليون ريال من خلال 2.944 مليون وحدة.

وبدأت السوق المالية السعودية "تداول" إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت" في نوفمبر 2018 ووصل عدد الصناديق المتداولة في السوق الى 8 صناديق ويبلغ اجمالي عددهم نحو 17 صندوق.

وصناديق الاستثمار العقارية يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.

وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بإنخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 بالمائة من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً و إقليمياً و عالمياً بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 بالمائة، وذلك وفقاً لسياسات محددة من قبل هيئة السوق المالية.

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