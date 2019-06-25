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إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء الحلول الدبلوماسية

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إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء الحلول الدبلوماسية إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء الحلول الدبلوماسية

مباشر: أعلنت إيران أن تطبيق عقوبات أمريكية جديدة ضد المرشد الأعلى الأعلى تنهي الحلول الدبلوماسية، حيث ألقت باللوم على الولايات المتحدة في منع الطريق الوحيد للسلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد وقع أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية جديدة تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

وجاء القرار الأمريكي بعد أسقط صاروخ إيراني طائرة تابعة للولايات المتحدة في منطقة بحر الخليج في نهاية الأسبوع الماضي.

كما أن إدارة ترامب اتهمت إيران بالتورط في تفجير ناقلتان للنفط في خليج عمان في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية لتعزيز السلام والأمن العالمي".

ومن جانبه صرح رئيس إيران حسن الروحاني بأن العقوبات ضد المرشد الأعلى لإيران لن يكون لها تأثير من الناحية العملية لأنه لا يمتلك أي أصول في الخارج.

وتابع: "صبر إيران لا يعني أنها خائفة والممارسة الأمريكية تعني أن الإدارة مختلة عقلياً".

مباشر (اقتصاد)

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