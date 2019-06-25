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تقرير: الإضراب في أكبر منجم نحاس يهدد بتراجع المعروض

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تقرير: الإضراب في أكبر منجم نحاس يهدد بتراجع المعروض تقرير: الإضراب في أكبر منجم نحاس يهدد بتراجع المعروض

مباشر: توقع تقرير أن يتسبب الإضراب داخل أكبر معدن لإنتاج النحاس في العالم في خفض المعروض في الأسواق بنحو 10 آلاف طن خلال العام الجاري.

وقال جوان كارلوس المدير التنفيذي في شركة "بلاس مايننج" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الاثنين إن الإضراب في منجم تشوكويكاماتا في شمال شيلي قد يكلف شركة "كوديلكو" المورد العالمي الأول مبلغ 50 مليون دولار، حيث أنها تفقد منتجاتها حال استمراره لمدة أسبوعين.

والإضراب في المنجم دخل يومه الـ11 أمس دون ظهور بوادر لحل الأزمة.

وفي العام الماضي أنتج المنجم نحو 321 ألف طن متري من النحاس.

وأضاف كارولس أن شركة "كوديلكو" كانت واضحة إلى حد ما بشأن أنهم يعرضوا أفضل شروط متاحة بالنسبة للعمال، "والعمال يقولون إن أفضل طريقة لإنهاء النزاع هي الحصول على ظروف متساوية بين العمال الحالين والجدد وليس الحصول على مكافآت أعلى".

وساهم التعطل داخل منجم تشوكويكاماتا-ثالث أكبر منجم تابع لـ"كوديلكو"-في زيادة الأسعار في الوقت الذي يشهد فيه المعروض انخفاض، حيث تشير توقعات مجموعة دراسات النحاس الدولية أن تتعرض الصناعة إلى عجز بمقدار 189 ألف طن بنهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.9 بالمائة إلى 2.7295 دولار للرطل.

مباشر (اقتصاد)

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