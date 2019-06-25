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دي مايو:بروكسل ستسمح لإيطاليا بزيادة العجز إذا أثبت دعمه للاقتصاد

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دي مايو:بروكسل ستسمح لإيطاليا بزيادة العجز إذا أثبت دعمه للاقتصاد دي مايو:بروكسل ستسمح لإيطاليا بزيادة العجز إذا أثبت دعمه للاقتصاد

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن الاتحاد الأوروبي سيسمح لإيطاليا بزيادة عجز الميزانية لديها إذا ساعد ذلك البلاد.

وأضاف دي لويجي دي مايو زعيم حركة النجوم الخمسة في تصريحات اليوم الثلاثاء لصيحفة "كورير دي لا سيرا" أنه كان لديه الثقة بأن شريكه الحكومي-حزب الرابطة-كان لديه فكرة واضحة بشأن كيفية تغطية خطته للخفض الضريبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في الفترة الأخيرة أنه يعتزم تطبيق إجراءات تأديبية ضد إيطاليا نتيجة تجاوزها قوانين سقف العجز في الميزانية.

ووصلت الديون الإيطالية في الوقت الحالي عند مستوى 132 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن قواعد الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن تلك النسبة لا يجب ألا تتجاوز مستوى 60 بالمئة.

ومن جانبها أكدت إيطاليا على أنها تسعى للتعامل مع الإيطالية بهدف تجنب الخطوات التأديبية، حيث يخطط وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مناقشة بدء محتمل للعمل التأديبي ضد إيطاليا في 9 يوليو/تموز.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كشفت التقارير الصحفية أن الاتحاد الأوروبي يخطط تعليق إصدار إجراءات تأديبية ضد إيطاليا.

مباشر (اقتصاد)

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