السعودية تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

الرياض – مباشر: تعتزم المملكة العربية السعودية المشاركة في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين؛ بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 يونيو/حزيران الجاري.

وتشارك المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بوفد برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة استمراراَ لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.

وتجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدت السعودية دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

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