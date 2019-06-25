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"مورجان ستانلي": "ستاندرد آند بورز" مهدد بالتراجع 10% بالربع الثالث

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"مورجان ستانلي": "ستاندرد آند بورز" مهدد بالتراجع 10% بالربع الثالث "مورجان ستانلي": "ستاندرد آند بورز" مهدد بالتراجع 10% بالربع الثالث

مباشر: حذر بنك "مورجان ستانلي" من أن مؤشر "ستاندرد آند بورز500" مهدد بالتراجع بنحو 10 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، حال حدوث مزيد من التدهور في البيانات الاقتصادية.

وذكر مايك ويلسون رئيس تحليل استراتيجية الأسهم الأمريكية في "مورجان ستانلي" أمس الاثنين أن بالرغم أن الأسواق قد تتلقى الدعم من تراجع حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في اجتماعات قمة الـ20، "إلا أن ذلك لن يكون كافياً لوقف التباطؤ الاقتصادي"، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

وعلى الرغم أن التفاؤل التجاري قد يدفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" أعلى 3000 نقطة، وهو المستهدف المتفائل من جانب "مورجان ستانلي" إلا أن ويلسون يرى أن المخاطر الهبوطية أكبر.

ولذلك فأن محلل المصرف الأمريكي يتوقع أن ينهي مؤشر "ستاندرد آند بورز500" العام عند مستوى 2750 نقطة، متراجعاً بنحو 7 بالمائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في الأسبوع الماضي عند 2954 نقطة.

وشدد ويلسون على أنهم لايزالوا مقتنعين بأن الأساسيات تدهورت بأكثر مما يعي الكثيرون، وأن النتائج التي ستصدر عن الفيدرالي وقمة الـ20 لن تغير ذلك المسار.

وأضاف: "نحن نكافح من أجل رؤية حجة لمزيد من الارتفاع للسوق ونعتقد أن السوق، مثل الاحتياطي الفيدرالي، يجب أن يبدأ في الاعتماد أكثر على البيانات".

وتابع ويلسون: "في حالة تخفيض الفيدرالي معدل الفائدة لأن هذه هي نهاية الدورة الاقتصادية بدلاً من التأمين ببساطة ضد تلك النتائج سيكون لديه تداعيات مختلفة على أسواق الأسهم".

مباشر (اقتصاد)

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