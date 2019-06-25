أخبار عاجلة

أجيري يسعي لقتل 3 سلبيات قبل مواجهة الكونغو -
المجلس العسكري يتخذ قرارا نهائيا بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية -
القائم بالأعمال السوري: لا مانع من تبادل السفراء مع الأردن في أي وقت -
سألنا الناس"مين أفضل منتخب لحد دلوقتي في كأس الأمم؟ " -
دي مايو:بروكسل ستسمح لإيطاليا بزيادة العجز إذا أثبت دعمه للاقتصاد -
السعودية تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين -
"مورجان ستانلي": "ستاندرد آند بورز" مهدد بالتراجع 10% بالربع الثالث -
المجلس العسكري يتخذ قرارا نهائيا بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية -
تعرف أصل المثل "اللي يعوزو البيت يحرم على الجامع" ؟ -
مسؤول إيراني يكشف زيادة التبادل التجاري مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية

Google+ Print
إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية إيران: العقوبات الأمريكية ضد خامنئي تعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية

مباشر: أعلنت إيران أن تطبيق عقوبات أمريكية جديدة ضد المرشد الأعلى الأعلى تنهي العلاقات الدبلوماسية، حيث ألقت باللوم على الولايات المتحدة في منع الطريق الوحيد للسلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد وقع أمس أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية جديدة تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

وجاء القرار الأمريكي بعد أسقط صاروخ إيراني طائرة تابعة للولايات المتحدة في منطقة بحر الخليج في نهاية الأسبوع الماضي.

كما أن إدارة ترامب اتهمت إيران بالتورط في تفجير ناقلتان للنفط في خليج عمان في الأسبوع الماضي.

وقال المتحد باسم الخارجية الإيرانية عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية لتعزيز السلام والأمن العالمي".

ومن جانبه صرح رئيس إيران حسن الروحاني بأن العقوبات ضد المرشد الأعلى لإيران لن يكون لها تأثير من الناحية العملية لأنه لا يمتلك أي أصول في الخارج.

وتابع: "صبر إيران لا يعني أنها خائفة والممارسة الأمريكية تعني أن الإدارة مختلة عقلياً".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
قرارات وتصريحات ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

قرارات وتصريحات ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة

حرقوا صور ترامب وملك البحرين... فلسطينيون يخرجون إلى الشوارع رفضا لورشة المنامة

"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

"يو.بي.إس":الاقتصاد العالمي قد يدخل ركود حال فشل لقاء ترامب وشي

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بعقوبات جديدة ضد إيران