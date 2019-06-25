أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة بالخليج.

وأضاف أمين الناصر، وفقا لرويترز اليوم، "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد، ولكن أرامكو لديها القدرة على تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة".

وتابع الناصر: "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق..لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة..وطاقة فائضة إضافية متاحة".

ولفت الناصر، إلى أن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

وتعرضت 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية الإماراتية في منتصف مايو/ أيار الماضي، استهدف خلالها ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي، دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، لكنه أثار قلقاً في المنطقة.

واستهدف هجوم جديد ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان، في 12 يونيو الجاري؛ أدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.

وقالت مصادر لرويترز إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما".

وطالب دونالد ترامب الدول مثل اليابان والصين بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب التطورات في الشرق الأوسط، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة إلى 64.72 دولار للبرميل.

ترشيحات:

السعودية: غرامة مليوني ريال عقوبة الاستيلاء على الأموال

هبوط أسعار النفط مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

البحرين تستضيف ورشة دولية لتشجيع الاستثمار بالمنطقة

متحدث التحالف: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب..وفقا للقانون الدولي

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)