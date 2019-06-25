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أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج

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أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج أرامكو السعودية: قادرون على تلبية الطلب رغم التوتر بمنطقة الخليج

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة بالخليج.

وأضاف أمين الناصر، وفقا لرويترز اليوم، "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد، ولكن أرامكو لديها القدرة على تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة".

وتابع الناصر: "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق..لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة..وطاقة فائضة إضافية متاحة".

ولفت الناصر، إلى أن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

وأثارت هجمات على ناقلات في الآونة الأخيرة بالخليج مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت النفط للارتفاع.

وتعرضت 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية الإماراتية في منتصف مايو/ أيار الماضي، استهدف خلالها ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي، دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، لكنه أثار قلقاً في المنطقة.

واستهدف هجوم جديد ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان، في 12 يونيو الجاري؛ أدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.

وقالت مصادر لرويترز إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما".

وطالب دونالد الدول مثل اليابان والصين بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب التطورات في الشرق الأوسط، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة إلى 64.72 دولار للبرميل.

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