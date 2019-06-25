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"تداول": 22 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 938 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 22 صفقة خاصة على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 937.62 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، فقد تم تنفيذ أكبر الصفقات من حيث القيمة على سهم "سابك"، بـ 165.5 مليون ريال بسعر 113.6 ريال.

وتم تنفيذ ثاني أعلى الصفقات على مصرف الراجحي بقيمة بلغت 164.95 مليون ريال، عند سعر 68.5 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

مباشر (اقتصاد)

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