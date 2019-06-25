"التنسيقي العراقي- السعودي" يناقش الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

مباشر: ناقش الجانب العراقي في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، الفترات الزمنية التي تم تحديدها في الاتفاقية المبرمة بين البلدين، ومعالجة المعوقات في جميع المحاور التي تضمنتها الاتفاقية، خلال جلسة عقدت بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وعرض الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلاصة لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، مع نظرائهم في الجانب السعودي، خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، في مايو/أيار 2019.

وناقش المجتمعون، موقع إنشاء الملعب الرياضي المهدى من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العراق، وموضوع انضمام العراق إلى المجلس الدولي للتمور المقام في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع، توصيات اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وتوقيع مذكرة تفاهم للتبادل التجاري والتخطيط التنموي، بعد الاتفاق على المسودة النهائية والمصادقة عليها.

وصادقت اللجنة، على محضر اجتماع الجلسة الثامنة، وتضمين التوصيات النهائية للجلسة الحالية.

ووقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين.

وقام وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يضم 7 وزراء، وعدد من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة، في أبريل/نيسان الماضي، بزيارة رسمية لجمهورية العراق، لمدة ليومين؛ على هامش اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.

ووقع العراق، في 17 أبريل/نيسان الماضي، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي، وذلك على هامش استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي شهر مايو/أيار، ترأس وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، الوفد العراقي في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاستثمارية العراقية - السعودية التي عقدت في الرياض.

وتمت مناقشة ملفات اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة، المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي – السعودي والتي تمخضت خلال زيارة الوفد السعودي إلى بغداد في أبريل/نيسان.

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