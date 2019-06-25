البيئة السعودية: 11 شركة تتقدم للاستثمار بالثروة السمكية

الرياض – مباشر: قال مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن هناك 11 شركة تقدمت لطلب الاستثمار في قطاع الثروة السمكية؛ منها شركتان عالميتان حتى النصف الأول من 2019.

وأضاف علي الشيخي، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن الوزارة تستهدف وصول عدد مشاريع الاستزراع المائي بنهاية العام الجاري إلى 60 مشروعاً.

وكشف الشيخي، أن عدد المشاريع التي دخلت مرحلة الطرح والمنافسة لعام 2019 بلغ 26 مشروعاً، مبينا أنه سيتم الانتهاء منها على مدى 3 أعوام.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة، وجود كراسات ومشاريع جديدة يتم طرحها بشكل دوري، إذ يتم طرح مناقصتين إلى ثلاث مناقصات كل شهر.

وأوضح، أن القيمة المالية للمشاريع الـ26 الحالية تصل إلى 300 مليون ريال، متوقعا بلوغها مع نهاية العام الجاري 60 مشروعا.

وتابع: "توجد دراسات وتوصيات لمبادرات يجري العمل فيها وهي في مراحل التنفيذ الآن، تم العمل على مبادرة "تشجيع النمط الاستهلاكي" بتكلفة بلغت 9 ملايين ريال".

وذكر الشيخي، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول بنهاية العام الجاري، إلى إنتاج 85 ألف طن من منتجات مشاريع الاستزراع المائي.

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