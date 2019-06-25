بوريس جونسون: البرلمان البريطاني مستعد لدعم البريكست دون اتفاق

مباشر: صرح بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق وأقرب المرشحين للفوز بمنصب رئاسة الوزراء خليفاً لتريزا ماي بأن البرلمان الآن مستعد لدعم تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وأضاف جونسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الثلاثاء أن الهزائم التي تلقاها كل من حزب العمل والمحافظين في الانتخابات الأوروبية تركت أعضاء البرلمان مصممين على إنهاء البريكست.

وتابع جونسون: "أعتقد أن البرلمان يفهم الآن أن الشعب البريطاني يرغب في الخروج".

ويعتقد جونسون أن أعضاء البرلمان من كل الحزبين داخل مجلس النواب يفهمون أنهم سيواجهون "عقاب مميت من الناخبين ما لم نحقق ذلك".

وأكد جونسون على أن استراتيجيته للبريكست هي استخدام التهديد المتعلق بتنفيذ البريكست دون اتفاق لإقناع الاتحاد الأوروبي بحذف مسألة الحدود الإيرلندية الجدالية من اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه ماي.

وفي الأسبوع الماضي أشار جونسون إلى المادة 24 من الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، حيث ذكر أنها توفر وسيلة لتجنب التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الحدود في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلق مارك كارني رئيس بنك إنجلترا على تصريحات جونسون بشأن التعريفات قائلاً "لن نستطيع تجنب التعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حال المغادرة دون اتفاق..فالبريكست دون اتفاق يعني تطبيق تعريفات جمركية بشكل تلقائي".