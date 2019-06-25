السعودية: غرامة مليوني ريال عقوبة الاستيلاء على الأموال

الرياض- مباشر: حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من اتخاذ اسم كاذب أو إنتحال صفة كاذبة كصفة موظف البنك واحتال، كطلب بعض المعلومات البنكية، فاستولى بذلك لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع السند.

وقالت النيابة العامة، على صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات أو غرامة تصل إلى مليوني ريال أو مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

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