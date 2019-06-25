ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي مكاسب هامشية بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع لأغلب القطاعات.

وارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.04 بالمائة، بحلول الساعة 10.27 بتوقيت السعودية، ليربح نحو 3.14 نقطة، لمستوى 8601.57 نقطة.

و تصدر صندوق "جدوى ريت السعودية" الارتفاعات بنحو 2.54 بالمائة إلى مستوى 8.92 ريالا.

وجرى التعامل بالسوق السعودي على 15.89 مليون سهم بقيمة 383.856مليون ريال سعودي موزعة على 14.075 ألف صفقة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 50.32 مليون ريال ، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من حيث الحجم بنحو 3.449 مليون سهم.

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