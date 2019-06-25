استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، في ترقب تصريحات مسئولي الفيدرالي.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض المسئولين في وقت لاحق من اليوم.

وفي الأسبوع الماضي قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة، لكنه تعهد بالحفاظ على التوسع الاقتصادي واستخدام أدوات البنك حسب الحاجة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1396 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 106.98 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2762 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9737 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.975، وذلك بعد أن سجل 95.843 في وقت سابق من التعاملات.

وقررت الولايات المتحدة أمس تطبيق عقوبات مالية جديدة تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة.