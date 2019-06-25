"سدكو كابيتال ريت" يوزع 9.9 مليون ريال لحاملي الوحدات

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت بإجمالي الأرباح الموزعة 9.900 مليون ريال.

وأوضح بيان الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، ان التوزيعات تأتي عن الفترة من بداية أبريل / نيسان 2019مإالى 30 يونيو / حزيران 2019م

وستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.165 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65 بالمائة أي ما يعادل 6.60 بالمائة على أساس سنوي.

كما تبلغ نسبة التوزيع 1.64 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في يوم الإثنين بتاريخ (24 ربيع الثاني 1440هـ) الموافق (31 ديسمبر 2018م).

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ (29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م) نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ (27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م ).

كما سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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