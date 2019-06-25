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رئيس "المتقدمة" يتوقع نتائج جيدة بالربع الثاني من 2019

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رئيس "المتقدمة" يتوقع نتائج جيدة بالربع الثاني من 2019 رئيس "المتقدمة" يتوقع نتائج جيدة بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: توقع رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أن تكون نتائج الشركة جيدة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من وجود موسمية بأسعار اللقيم.

وقال خليفة الملحم، لـ"CNBC"، أن الوضع المالي للشركة قوي، وهو سوف يساعدها في عمليات التوسع التي تخطط لها.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عدة مشاريع وخطط توسعية سوف يتم الإعلان عنها قريبا، بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

كما أوضح أن توسعات الشركة ستتركز داخل المملكة، لتقوية مركزها الصناعي بالمملكة، ولكن في نفس الوقت ستنظر للأسواق خارج المملكة.

وقفزت أرباح الشركة بنحو 66 بالمائة في الربع الأول من 2019، إلى نحو 162 مليون ريال، مقابل 97.55 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ووافقت هيئة السوق المالية ، مؤخرا على طلب الشركة بزيادة رأسمالها من 1.967 مليار ريال الى 2.164 مليار ريال سعودي، من خلال منح أسهم مجانية.

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