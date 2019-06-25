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فيديو .. «مطرب شهير» عن رأيه في عمرو دياب : يصلح في دور «واد مبموطي» من بورسعيد يغني بالسمسية

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فيديو .. «مطرب شهير» عن رأيه في عمرو دياب : يصلح في دور «واد مبموطي» من بورسعيد يغني بالسمسية فيديو .. «مطرب شهير» عن رأيه في عمرو دياب : يصلح في دور «واد مبموطي» من بورسعيد يغني بالسمسية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم 

من نوادر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لقاء الإعلامي عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان الراحل "محرم فؤاد" .

خلال اللقاء سأله أحد المتصلين عن رأيه في المطربين هاني شاكر وعلي الحجار، فقال محرم : إن هاني شاكر لا يصلح إلا لأغاني الأطفال، وأنه لو غنى للأطفال فقط سيصبح نجمًا كبيرًا لأنه لا يصلح للأغاني الرومانسية.

وعن رايه في علي الحجار قال محرم فؤاد : "ينفع قائد للكورال، لكن لا يصلح كمطرب".

ورأيه في ، فقال : «إنه يصلح في دور "واد مبموطي من بورسعيد يغني بالسمسية».

 

 

الموجز

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