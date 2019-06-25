هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تطبيق عقوبات أمريكية ضد إيران

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع تطبيق عقوبات أمريكية ضد إيران.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ إيراني.

وذكر ترامب أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه، حيث يرى أن خامنئي هو المسؤول في النهاية عن السلوك العدائي للنظام الإيراني.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 382.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 12220.9 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 5493.6 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5% بالمائة عند 7376.4 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1393 دولار.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر داخل البورصة الأوروبية حيث انخفضت بنحو 1 بالمائة في مستهل التعاملات، فيما كان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الوحيد الذي سجل مكاسب وارتفع بنسبة 0.7 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات البريكست، كرر بوريس جونسون المرشح الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا تهديداته المتعلقة بتنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.