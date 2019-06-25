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هبوط "نيكي" الياباني مع قوة الين

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هبوط "نيكي" الياباني مع قوة الين هبوط "نيكي" الياباني مع قوة الين

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع قوة الين، ووسط تأثر الشركات المصدرة سلباً بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفي نهاية التعاملات هبط مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 21193.8 نقطة.

كما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 1543.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 107.04 ين، بعد أن سجل 106.78 ين في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ بداية يناير/كانون الثاني.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية مزيد من التوتر على مدار الساعات الأخيرة بعد إعلان حكومة دونالد ترامب عقوبات اقتصادية ضد إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية في مضيق هرمز.

ومن جانبها علقت إيران على القرارات الأمريكية بأن العقوبات تغلق أي مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم الشركات القيادية في البورصة اليابانية مع قوة الين، فانخفض سهم "تويوتا" بنحو 0.6 بالمائة، كما تراجع سهم "هوندا" بنسبة 0.7 بالمائة.

وارتفعت الأسهم ذات الصلة بالدفاع الوطني بعد تقارير صحفية أفادت أن الرئيس دونالد تحدث مؤخراً بشأن الانسحاب من معاهدة الدفاع مع اليابان.

وصعد سهم "إشيكاوا سيسكوشو" بنحو 8.5 بالمائة، فيما زاد سهم "هوا ماشينري" بنسبة 3.5% بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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