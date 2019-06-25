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"هدف":تحمل نسبة من أجور السعوديين بالقطاع الخاص لدعم التوظيف

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الرياض- مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن تحمله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين بمنشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وبحسب بيان من "هدف" اليوم الثلاثاء، يدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعيًا من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30  بالمائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20 بالمائة للسنة الثانية، و 10 بالمائة للسنة الثالثة.

كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70 بالمائة من الدعم للتوظيف و 30 بالمائة لدعم التدريب.

وأضاف البيان أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

 

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