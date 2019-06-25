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أسمنت نجران تتجه لزيادة الإنتاج لانخفاض مخزون الكلنكر

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أسمنت نجران تتجه لزيادة الإنتاج لانخفاض مخزون الكلنكر أسمنت نجران تتجه لزيادة الإنتاج لانخفاض مخزون الكلنكر

الرياض – مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن إيقاف تشغيل خط الإنتاج الثاني بطاقة إنتاجية 3000 طن يومياً.

وقررت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل خط الإنتاج الثالث بطاقة إنتاجية 6500 طن يومياً ابتداء من الأول من يوليو/تموز 2019؛ وذلك لانخفاض مخزون الكلنكر لدى الشركة لمستويات تتناسب مع استراتيجيتها، مما سيؤدي لزيادة كفاءة التشغيل.

وتوقعت أسمنت نجران، انخفاض التكاليف الثابتة بمبلغ 5.7 مليون ريال، خلال السنة المالية 2019.

واستلمت الشركة، في مايو/أيار 2018، رخصة لتصدير الكلنكر لمدة عام، والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

وأنهى السهم تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 0.24 بالمائة، لمستوى 8.25 ريالا.

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