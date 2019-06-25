تابعة لـ"معادن" و"سبكيم" توقع اتفاقيات تمويل لاستبدال قرض قائم

الرياض ـ مباشر: وقعت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، التابعة لكل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اتفاقيات تمويل مرابحة لاستبدال قرض قائم.

ووفقا لإفصاحين على "تداول"، اليوم الثلاثاء، تصل قيمة التمويل إلى 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار أمريكي).

وتم توقيع الاتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية هي: البنك السعودي البريطاني "ساب" ـ البنك الأهلي التجاري ـ بنك الرياض ـ بنك البلاد ـ البنك السعودي الفرنسي.

وتصل مدة التمويل إلى 12 سنة تسدد على 24 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

ويتمثل الهدف من التمويل في استبدال القرض القائم بتمويل بديل، وبشروط تمويلية أفضل.

وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، مملوكة لكل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.

وقالت شركة "معادن" إنه يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقيات، حيث إن عضو مجلس الإدارة عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، كما ترأس لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب.

ولا يوجد أطراف ذات علاقة بالنسبة لشركة "سبكيم".

ترشيحات:

السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على كامل أسهم "الإلكترونيات المتقدمة"

"سابك" تمدد شراكتها مع اليابانية السعودية للميثانول وترفع حصتها لـ75%

إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام

الإحصاء السعودية: 3 ملايين مواطن يشملهم نظام التأمين الصحي

الإقامة المميزة بالسعودية (سؤال وجواب)