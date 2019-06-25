اختيار 10 شركات ناشئة من الإمارات وأفريقيا للمشاركة في برنامج تدريب المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن اختيار 10 شركات ناشئة من أفريقيا والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في برنامج تدريب المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه الغرفة، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المشاريع الناشئة بين المنطقتين.

وتمّ اختيار خمس شركات إماراتية ناشئة من الشركات الأعضاء في "دبي للمشاريع الناشئة" للمشاركة في البرنامج الذي يستمرّ ثلاثة أشهر، ويوفّر حلولاً فريدة ومبتكرة ومنصات مُصممة لتلبية الطلب الخاص بأسواق المنطقتين.

وسينضمّ إلى البرنامج خمس شركات أخرى من أفريقيا وهي شركة "فارم جايت أفريقيا Farmgate Africa"، وهي شركة ناشئة تتخذ من نيجيريا مقراً لها تستخدم التقنيات المتقدّمة للربط بين المشترين الدوليين والمجموعات الزراعية؛ وشركة "كويب لينك Quip Link"، وهي عبارة عن سوق إلكتروني في المملكة المتحدة لاستئجار وبيع معدات البناء يتخذ من أفريقيا مقراً له؛ وشركة " كومبليت فارمر Complete Farmer" التي تتخذ من غانا مقراً لها وتتخصّص في منصات الزراعة الجماعية وتركّز على بناء مزارع مستدامة؛ وشركة "إنجينيرينغ هب ليمتد Engineering Hub Ltd" التي تتخذ من رواندا مقراً لها وتوفر خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات لمنصات الجوال والتكامل المصرفي والتعليم؛ وشركة " رايد سايف RideSafe" وهي تطبيق جوال من أوغندا يوفّر حلولاً صحية للدراجات النارية في حال وقوع حوادث.

ويُعتبر اختيار هذه الشركات إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من البرنامج التي تتضمّن تدريباً مكثّفاً وجلسات تدريبية. وبعد فترة الثلاثة أشهر، ستحظى الشركات الناشئة التي تمّ اختيارها بفرصة المشاركة في الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سينعقد في الفترة ما بين 18-19 نوفمبر 2019 في دبي، والذي تنظمه غرفة دبي بمشاركة أفريقية واسعة.

وقبل وقوع الاختيار عليها، شاركت الشركات الناشئة الـ10 في مسابقة "غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية" الأولى من نوعها التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي في وقت سابق من هذا العام. وخلال المسابقة تعاونت 20 شركة ناشئة إماراتية وأفريقية لتطوير هيكلية وخصائص برنامج تدريب المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

ووصف سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، برنامج التدريب بأنّه فرصة فريدة للشركات الناشئة الأفريقية لاستعراض فرص التعاون والتوسّع مع نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، مثل الذكاء الاصطناعي والزراعة والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من الاستفادة من منصة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2019 لاستعراض إمكاناتهم.