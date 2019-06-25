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الذهب يوسع مكاسبه عالمياً ويصل لـ1441 دولار

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الذهب يوسع مكاسبه عالمياً ويصل لـ1441 دولار الذهب يوسع مكاسبه عالمياً ويصل لـ1441 دولار

مباشر: وسعت الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وتجاوزت مستوى 1441 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في 6 أعوام.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 14.70 دولار إلى 1432.90 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1441 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة مُسجلاً 1429.49 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1438.63 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو/آيار 2013.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة مُسجلاً 95.907، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.

وتدعم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسعار الذهب، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد أمس قرار تنفيذي بتطبيق عقوبات مالية على قادة إيران.

وتستهدف العقوبات المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه حيث يرى ترامب أن خامنئي هو المسؤول في النهاية عن السلوك العدائي للنظام الإيراني.

وتتجه الأنظار في ذلك الأسبوع نحو اليابان لترقب ما إذا كان الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني سيسفر عن اتفاق أم لا.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض المسئولين في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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