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هبوط أسعار النفط مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

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هبوط أسعار النفط مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط هبوط أسعار النفط مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب التطورات في الشرق الأوسط، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة إلى 64.72 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 57.72 دولار للبرميل.

ووقع الرئيس الأمريكي أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.

كما طالب دونالد الدول مثل اليابان والصين بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر ترامب: "لماذا نحمي ممرات الشحن لدول أخرى على مدار سنوات عديدة دون الحصول على أي تعويض، فالصين تحصل على 91 بالمائة من نفطها من مضيق هرمز واليابان تحصل على 61 بالمائة".

وينتظر المستثمرون في الأسبوع المقبل اجتماع منظمة أوبك، وترقب ما إذا كانت ستتخذ قرار بتمديد خفض الإنتاج أم لا.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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