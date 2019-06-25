الخميس المقبل..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"

الرياض ـ مباشر: تنطلق يوم الخميس المقبل عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر طرح أسهم شركة عطاء التعليمية، للاكتتاب العام الأولي، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 8 يوليو / تموز 2019م.

وتسعد الشركة، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، لطرح 12 مليون سهم عادي، تعادل 30% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر بعد قيام الشركة بتقديم عرض مفصل لممثلي المؤسسات المكتتبة، يشمل تعريفاً عن الشركة وقاعدتها الاستثمارية، وأدائها المالي والتشغيلي، واستراتيجياتها وخططها المستقبلية.

ويبدأ الاكتتاب للأفراد يوم الأحد 14 يوليو / تموز، ويستمر لمدة 5 أيام، لينتهي يوم الخميس 18 يوليو / تموز المقبل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، طارق بن عثمان القصبي، أن عملية الطرح العام سوف تساهم في تحقيق استراتيجية الشركة مما يسمح لها بتوفير فرص تعليمية لعدد أكبر من الطلاب في بيئة محفزة.

وتنص استراتيجية الشركة، بحسب البيان على تعزيز الجودة التعليمية وتجويد الخدمات المقدمة للطلاب لتصبح شركة عطاء التعليمية إحدى كبار المساهمين في تطوير قطاع التعليم العام بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو / أيار الماضي، على طلب شركة عطاء التعليمية بتسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

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