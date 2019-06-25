تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع شركتها التابعة ( شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم

بند توضيح مقدمة الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1434/01/14 هـ الموافق 2012/11/28م تاريخ الحصول على التمويل 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 الجهة الممولة عدد من البنوك التجارية المحلية وهي: البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي التجاري ، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي قيمة التمويل 2,250 مليون ريال سعودي (600 مليون دولار امريكي) مدة التمويل إتفاقية مرابحة لمدة 12 سنة تسدد على 24 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 ديسمبر 2019م الضمانات المقدمة مقابل التمويل علماً بأن هذا العقد واتفاقية التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية. الهدف من التمويل لاستبدال القرض القائم بتمويل بديل، وبشروط تمويلية أفضل. أطراف ذات علاقة علماً بأن عضو مجلس إدارة شركة التعدين السعودية (معادن) سعادة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، كما ترأس السيدة لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب. معلومات اضافية الجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ، مملوكة لكل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 50% وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50%.
مواضيع متعلقة