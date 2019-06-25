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تعلن سبكيم عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (سامابكو) عن اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم

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تعلن سبكيم عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (سامابكو) عن اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم تعلن سبكيم عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (سامابكو) عن اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن توقيع اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) أحدي الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات (شركة تابعة لسبكيم) تاريخ الحصول على التمويل 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 الجهة الممولة عدد من البنوك التجارية المحلية وهي: البنك السعودي البريطاني البنك الأهلي التجاري ، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي قيمة التمويل 2,250 مليون ريال سعودي (600 مليون دولار امريكي) مدة التمويل اتفاقية مرابحة لمدة 12 سنة تسدد على 24 قسطاً نصف سنوي مجدولاً تبدأ من 31 ديسمبر 2019م الضمانات المقدمة مقابل التمويل علماً بأن هذا العقد واتفاقية التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية. الهدف من التمويل لاستبدال القرض القائم بتمويل بديل، وبشروط تمويلية أفضل. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية الجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ، مملوكة لكل من شركة التعدين العربية (معادن) بنسبة 50% وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50%.

مباشر (اقتصاد)

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