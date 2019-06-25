تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامـّة العاديّـة (الاجتماع الثاني) ( اعلان تذكيري )

بند توضيح مقدمة تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الثاني) في تمام السـاعـة 18:30 مـساء الأحد 27-10-1440هـ، الموافق 30-06-2019م مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الغرفة التجاريّة الصناعيّة، شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي. بالرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/tpv63TwJU34npJr98 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأوّل من العام الماليّ 2020م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 04-07-2019 لمدّة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 03 -07 -2022 م.نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 23-10-1440هـ الموافق 26-06-2019 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.saمعلومات اضافية كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً بانَ أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت علي بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة، أو على ص. ب. 131 الرياض 11383، أو الفاكس 4035888 -011 تحويلة 128، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الأصل. (للاستفسار يُرجى الاتصال على الهاتف 4023456-11 تحويلة 128). الملفات الملحقة