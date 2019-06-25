تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامـّة العاديّـة (الاجتماع الثاني) ( اعلان تذكيري )

بند توضيح مقدمة تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الثاني) في تمام السـاعـة 18:30 مـساء الأحد 27-10-1440هـ، الموافق 30-06-2019م مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الغرفة التجاريّة الصناعيّة، شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي. بالرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/tpv63TwJU34npJr98 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأوّل من العام الماليّ 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.

6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 04-07-2019 لمدّة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 03 -07 -2022 م.

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 23-10-1440هـ الموافق 26-06-2019 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa