"العقارية" تعين كيلفن كوك بمنصب الرئيس التنفيذي

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، أمس الاثنين، تعيين كيلفن كوك رئيسا تنفيذيا للشركة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التنفيذي الجديد سيباشر عمله اعتبارا من تاريخ التعيين.

وأشارت إلى أن كيلفن كوك يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة.

كما نوهت إلى أنه قبل انضمامه إلى العقارية، كما كان رئيسا تنفيذيا لشركة دار الأركان، والعضو المنتدب في شركة سويكروب للإستثمار.

وأوضحت الشركة أنه كيلفن كووك يتمتع بخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري والهندسة المالية.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي، عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ممدوح بن سعود الشرهان، وتكليف العضو المنتدب إبراهيم محمد العلوان بالمنصب.

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