إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت

تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أبريل 2019م الى 30 يونيو 2019م على النحو التالي:

1. اجمالي الأرباح الموزعة 9,900,000 ريال سعودي (تسعة ملايين وتسعمائة ألف ريال سعودي).

2 . ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60,000,000 وحدة قائمة (ستين مليون وحدة قائمة).

3 . قيمة الربح الموزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

4. نسبة التوزيع تبلغ 1.64% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الإثنين بتاريخ (24 ربيع الثاني 1440هـ) الموافق (31 ديسمبر 2018م).

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ (29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م) نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ (27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م ).

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.