البحرين تستضيف ورشة دولية لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية

مباشر: تستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" بالمنامة اليوم الثلاثاء والتي ستمتد إلى يوم غدا الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.

وستكشفت الإدارة الأمریكیة في تلك الورشة عن الجانب الاقتصادي لمبادرتھا للشرق الأوسط والذي یتضمن تخصیص مبلغ 50 ملیار دولار لتمویل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وستوفر ورشة "السلام من أجل الازدهار" نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نمو سريع للقطاع الخاص".

50 مليار

وتقدر تلك الاستثمارات بنحو 50 ملیار دولار أمریكي على مدى 10 سنوات. وتستھدف الخطة في المرحلة الأولى إزالة العراقیل امام النمو وعمل المشروعات الأساسیة التي تخلق زخما ووظائف وزیادة اجمالي النتاج المحلي.

وتتضمن الخطة استثمارات من القطاع الخاص في مجالات ریادة الاعمال والمشروعات الصغیرة والسیاحة والزراعة والإسكان والتصنیع والموارد الطبیعیة.

وتعد الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

الآراء والأفكار

وورشة "السلام من أجل الازدهار" التي ستعقد اليوم بالمنامة ستتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة .

وستشمل النقاشات داخل الورشة تحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع.

وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.

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