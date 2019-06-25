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محمد ممدوح يرد على تعرضه للتنمر بسبب صوته: عندي مشكلة وبعالجها... فيديو

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محمد ممدوح يرد على تعرضه للتنمر بسبب صوته: عندي مشكلة وبعالجها... فيديو محمد ممدوح يرد على تعرضه للتنمر بسبب صوته: عندي مشكلة وبعالجها... فيديو

رضا علي

قال الفنان محمد ممدوح، تعليقا على تعرضه للتنمر بسبب صوته، :" انا عندي مشكلة في مخارج الألفاظ وأقوم بمعالجتها".

وتابع :" الشخصية في مسلسل قابيل كانت تعبانة وكان المقصود أن تكون بعض الكلمات غير واضحة".

وأضاف ممدوح، خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "mbc "، اليوم الإثنين: "أعشق الأدوار المركبة، وهذا كان سبب نجاحي،

وبدأت أعمل في المسرح في أثناء دراستي في المرحلة الثانوية، ومنذ ذلك قرأت روايات وحولتها إلى أعمال مسرحية".

وأوضح:" لما بلاقي نقد بناء أستمع إليه وأطور من نفسي، وأعترف بأني عندي مشكلة في مخارج الألفاظ وطريقة التنفس".

 

الموجز

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