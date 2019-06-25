محكمة الأسرة بالكويت ترفض دعوى أنغام ضد طليقها

سعيد فراج

كشفت وسائل إعلام خليجية، أن محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت، رفضت الدعوى المقامة من الفنانة أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي فهد، والتي طالبته فيها بزيادة نفقة ابنهما (عبدالرحمن) المقيم معها بـ مصر، وفي حضانتها.

يأتي ذلك، بعدما قامت أنغام بتحريك دعوى قضائية، في شهر يناير الماضي، ضد طليقها الكويتي فهد، وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن.

وتعود تلك الأزمة بعد تطورات عدة بين أنغام وفهد، عقب الطلاق، كان أخرها قيام الأولى بالتوقيع على تعهد بالسماح لأسرة ابنها (عبدالرحمن) برؤيته، وذلك بعد زواج استمر لمدة 3...