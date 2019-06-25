راسبيري باي تعلن عن حاسبها المصغر Raspberry Pi 4

أعلنت مؤسسة راسبيري باي (Raspberry Pi) عن نسخة جديدة من حواسيبها المصغرة المصممة خصيصًا لهواة البرمجة، (Raspberry Pi 4)، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على إصدار المؤسسة لحاسبها المصغر (Raspberry Pi 3).

ويأتي الحاسب المصغر الجديد بسعر 35 دولارًا، وحصل على إصلاحات كبيرة من خلال التحسينات التي طال انتظارها في الرقاقة؛ والذاكرة؛ والاتصال، بينما تحوله حزمة الملحقات الاختيارية إلى حاسب مكتبي عامل بنظام التوصيل والتشغيل.

ويتشابه (Raspberry Pi 4) إلى حد كبير مع النموذج الرئيسي السابق (Raspberry Pi 3) عندما يتعلق الأمر بالتصميم المادي، لكن مع تحديث كل شيء.

وانتقلت راسبيري باي إلى رقاقة (BCM2711) من برودكوم (Broadcom)، التي تضم معالجًا رباعي النوى عاملًا بتردد 1.5 جيجاهرتز معمارية (Cortex-A72).

وبالرغم من أن المؤسسة البريطانية غير الربحية حافظت لسنوات على سعة 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلا أن (Raspberry Pi 4) يأتي بذاكرة وصول عشوائي أكبر تصل إلى 4 جيجابايت أو 2 جيجابايت أو 1 جيجابايت.

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وبالإضافة إلى زيادة سعة الذاكرة، فإن سرعة نقل الذاكرة يجب أن تكون أسرع بعد التحول من (LPDDR2) إلى (LPDDR4).

وتسعى مؤسسة راسبيري باي منذ أعوام قليلة إلى جعل الحوسبة متاحة للجميع، وخاصةً للأطفال الراغبين بتعلم البرمجة.

وأصبح بإمكان (Raspberry Pi 4) فك تشفير مقاطع الفيديو بدقة (4K) بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام تقنية H.265، بالإضافة إلى دعم (OpenGL ES 3.0)، وتشغيل شاشة أو شاشتين بدقة (4K) بمعدل 60 إطارًا في الثانية على شاشة واحدة، أو 30 إطارًا في الثانية على الشاشتين.

وأوضح (إبن أبتون) Eben Upton، أحد مؤسسي مؤسسة راسبيري باي، أن الرؤية الكامنة وراء (Raspberry Pi 4) تتمثل في جعل تجربة الوسائط المتعددة للحاسب الشخصي في متناول الجميع.

وتمكنت راسبيري باي من تقديم مستوى مناسب تمامًا من الأداء لمعظم المستخدمين بمقدار عُشر تكلفة حاسب سطح المكتب التقليدي تقريبًا.

وعندما يتعلق الأمر بالاتصال، فإن التغييرين الرئيسيين هما الحصول على شبكة جيجابت إيثرنت بسرعة 300 ميجابت في الثانية، بدلاً من إيثرنت عبر (USB 2.0)، مما يسمح بوجود حالات استخدام كثيرة محتملة.

كما يوجد الآن منفذا (USB 3.0) ومنفذا (USB 2.0)، بدلًا من منافذ (USB 2.0) الأربعة السابقة، مع تحول منفذ الطاقة (micro-USB) إلى (USB-C)، وتمت ترقية البلوتوث من الإصدار 4.2 إلى الإصدار 5، بينما ظلت الشبكة اللاسلكية ثنائية النطاق (802.11ac).

وقد أزالت المؤسسة منفذ (HDMI) بالحجم الكامل، وأضافت منفذي (micro-HDMI)، مما يتيح توصيل شاشتين معًا، وهناك فتحة لبطاقة (microSD) بحيث يمكن وضع نظام التشغيل وبيانات المستخدم على بطاقة الذاكرة.

وتقدم راسبيري باي مجموعة كاملة من الملحقات بسعر 134 دولارًا، حيث تشتمل المجموعة على (Raspberry Pi 4) بذاكرة بسعة 4 جيجابايت؛ مع علبة؛ ومزود طاقة؛ وبطاقة (SD) صغيرة بحجم 32 جيجابايت، بالإضافة إلى كبلي (HDMI)؛ وفأرة (USB)؛ ولوحة مفاتيح (USB).

أما بالنسبة إلى التكلفة، فإن مؤسسة راسبيري باي حددت سعر نسخة 1 جيجابايت بمبلغ 35 دولارًا، بينما تأتي نسخة 2 جيجابايت بسعر 45 دولارًا، و 55 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت.