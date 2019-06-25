كفو يطلق مركزًا للبحث والتطوير في الشارقة

أعلن كفو (CAFU)، أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتزويد السيارات بالوقود حسب الطلب، عن خططه لإطلاق مركز للبحث والتطوير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويقدم كفو خدماته في دبي؛ والشارقة؛ وعجمان، وتشمل تزويد السيارات والدراجات النارية والقوارب بالوقود على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة جهود ومبادرات الابتكار على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى أهداف كفو لأن يكون مساهمًا رئيسيًا في مجالات التكنولوجيا والتنقل والطاقة.

وحرص كفو (CAFU)، مزود خدمة توصيل الوقود، منذ إطلاقه على إعادة ابتكار عملية تزويد المركبات بالوقود من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تحويل سلوك المستهلكين لإحداث تغيير جذري في قطاع الطاقة.

وتوفر الشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة لتحقيق هذا الطموح، مع دفع رؤية كفو الرامية إلى جلب التقنيات المبتكرة إلى عملائها بطريقة ذكية وملائمة.

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وتُنفذ منشأة البحث والتطوير أنشطة تتعلق بالابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة للسوق، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الرئيسية من خلال التكنولوجيا المتطورة، واستمرار التعلم العميق في هذا المجال.

وقال حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: يرحب المجمع بهذه الخطوة المتميزة من قِبل كفو ليكون جزءًا من منظومة الابتكار المزدهرة لدينا في الشارقة، وتعد هذه الخطوة من قبل كفو تجسيدًا لنهج ثلاثية الابتكار (Triple Helix) الذي يشمل الابتكار المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والحكومات والقطاع الخاص.

وأضاف “يفخر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بكونه مركزًا بحثيًا للتميز في قطاعات النقل وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، وموطنًا لأبرز رواد الأعمال والمواهب على مستوى المنطقة”.

كما استعرض المحمودي أهم الميزات والخدمات ذات المستوى العالمي، والتسهيلات التي يقدمها المجمع للمستثمرين، في بيئة استثمارية مثالية، تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

وأوضح استعداد المجمع لتقديم كافة التسهيلات للشركات التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي، والذي يُعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليها رؤية المجمع ورسالته، وذلك عبر دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ للقيام بالأنشطة الاستثمارية ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية، التي تساعد على جذب الاستثمارات من أجل العمل في جو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، بالإضافة للملكية الكاملة والإعفاءات الضريبية، مما يتيح فرصًا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

وقال راشد الغرير، مؤسس كفو: يتمثل طموح كفو على المدى البعيد في أن يصبح لاعبًا عالميًا نشطًا في مجال تكنولوجيا الطاقة، وأن يضع معايير جديدة ضمن قطاع توصيل الوقود من خلال ما يمتلكه من تكنولوجيا رائدة، ومع الإعلان عن مركز البحث والتطوير، فقد وصلنا إلى مرحلة مهمة جديدة، ونتطلع إلى الاستثمار في المواهب المحلية والعالمية، مع التركيز المستمر على تطوير وتنفيذ تقنيات جديدة ومبتكرة لعملائنا وشركائنا.