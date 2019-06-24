متحدث التحالف: الهجوم على مطار أبها جريمة حرب..وفقا للقانون الدولي

الرياض – مباشر: أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذه الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المليشيات الحوثية الارهابية في تحييد وتدمير هذه القدرات.

ووصف العقيد الركن تركي المالكي، التصعيد "الحوثي" ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل.

وأشار العقيد المالكي، إلى أن ذلك يعبر عن مستوى إحباط المليشيات الحوثية وتدني الروح القتالية لديها وخسارة العديد من مقاتليها وإفلاسها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقال العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض اليوم، إن هذه الأعمال العدائية والإرهابية تخالف القانون الدولي والإنساني خاصة المادة 51 والمادة 52 من القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " أن الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنغلاديشية.

وأضاف أنه من بين المصابين 3 نساء "مصرية وسعوديتان" وكذلك طفلان من الجنسية الهندية وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات وغادر منهم 3 المستشفى ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان".

وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.

وأكد العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231 .

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