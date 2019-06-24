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قرارات وتصريحات ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

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قرارات وتصريحات ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم قرارات وتصريحات ترامب تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: تصدرت قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد مشهد الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بالإضافة إلى استمرار مكاسب الذهب.

وعلى رأس قرارات ترامب جاء توقيعه لأمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية ضد قادة إيران، أبرزهم المرشد الأعلى لطهران آية الله على خامنئي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن أنشطتها النووية.

كما طالب ترامب الصين واليابان ودول أخرى بحماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط، بعد انفجار ناقلتي للخام في بخليج عمان في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق آخر، واصل الرئيس الأمريكي هجومه على الفيدرالي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، قائلاً: "الفيدرالي لا يعرف ما يفعله".

ولكن في الوقت نفسه، نفى ترامب تهديده بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بينما أشار إلى أنه يمكنه فعل ذلك إذا أراد.

مؤشرات الأسهم العالمية

غلب الهبوط على الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم، مع ترقب محادثات ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين.

وحذر بنك "يو.بي.إس" من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود حال فشل لقاء قادة أكبر اقتصادين في العالم.

كما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أكبر هبوط يومي في 3 أسابيع مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومع التوترات الجيوسياسية أيضاً بين الولايات المتحدة وإيران، أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية في النطاق الأحمر بقيادة قطاع السيارات.

وفي بيانات اقتصادية، انخفضت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى في 5 سنوات خلال الشهر الجاري.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم مع ترقب قمة مجموعة العشرين.

الذهب يواصل مكاسبه القوية

استمرت أسعار الذهب في جنى المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي حيث ربح المعدن الأصفر أكثر من 18 دولاراً مع تزايد التوترات الجيوسياسية واتجاه الفيدرالي لتبني سياسة تيسيرية.

وترى "بلاك روك" أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها عالمياً خلال العام الجاري مع زيادة توقعات خفض الفائدة.

كما ارتفعت أسعار النفط أيضاً للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم حيث سجل نايمكس أعلى مستوى في 4 أسابيع مع التوترات الجيوسياسية.

مباشر (اقتصاد)

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